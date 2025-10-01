Arrestado en Ingenio un reincidente tras agredir a policías y huir con cocaína por las calles del municipio
La Policía Canaria lo interceptó tras huir durante una intervención motivada por una discusión en plena calle y un vehículo averiado
La actuación conjunta entre la ciudadanía y los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC), permitió la detención de un individuo con un amplio historial delictivo en el municipio grancanario de Ingenio. El hombre, que se enfrentó violentamente a los agentes y portaba una sustancia presuntamente estupefaciente, fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la salud pública.
La intervención se inició a partir de una alerta recibida por parte de la ciudadanía, que informaba sobre la presencia de un vehículo averiado en la vía pública, concretamente en la calle Carlos V. Al llegar al lugar, los agentes encontraron junto al coche a un hombre y a una mujer, en lo que parecía una acalorada discusión en plena vía.
La patrulla de la Policía Canaria se aproximó para realizar las comprobaciones pertinentes, momento en el cual el hombre, de forma repentina, emprendió la huida a pie. La fuga desencadenó un dispositivo de búsqueda inmediato por las calles cercanas.
Fuga, agresión y resistencia a la autoridad
Pocos minutos después, los agentes lograron interceptar al individuo en calles adyacentes. Lejos de colaborar, el detenido mostró una actitud extremadamente violenta, oponiendo una fuerte resistencia física y llegando incluso a agredir a los policías durante el forcejeo.
Los agentes, tras neutralizar la situación, procedieron a su detención formal, asegurando el control del individuo y garantizando la seguridad en la zona.
Portaba cocaína y tenía antecedentes
Durante el cacheo posterior, se le intervino una cantidad de sustancia blanca, que, según los primeros indicios, se trata de cocaína, hecho que motivó la imputación de un delito contra la salud pública.
Las indagaciones posteriores revelaron que el arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales y penales, lo que agrava su situación judicial actual y refuerza la importancia de su rápida detención para evitar nuevos incidentes.
