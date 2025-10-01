La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir

«Nadaba y, cuando me cansaba, me subía a la moto para poder sobrevivir», explicó Layonel Ramírez este miércoles a su abuelo, José Collado, tras ser rescatado por Salvamento Marítimo a 15 millas náuticas al suroeste de Arguineguín, después de pasar dos noches a la deriva en alta mar aferrado a la quilla de su moto acuática. El joven había desaparecido alrededor de las 22:30 horas del pasado lunes mientras intentaba recuperar el vehículo, que se había soltado de la embarcación en la que se encontraba con tres amigos, según relató su madre, Natividad Collado. Ante esta situación, el chico decidió lanzarse al agua, subirse a la moto e intentar acercarse por su cuenta a la orilla.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer qué hacían los jóvenes en la embarcación antes de la desaparición. Los amigos de Layonel no han querido responder a las preguntas de los agentes.

La familia de Layonel este miércoles a la espera de que el joven llegue al muelle de Arguineguín. / José Carlos Guerra

Durante el recorrido hacia Gran Canaria, la moto sufrió una avería. Sus amigos lo percibieron desde el barco y se acercaron para prestarle ayuda, pero comprobaron que el joven consiguió arrancar de nuevo el vehículo y continuar rumbo al muelle de Castillo del Romeral. Allí pensaban reencontrarse todos. Sin embargo, tras separarse del grupo, el joven nunca llegó al punto de encuentro pactado. «Ese día el viento y las corrientes eran muy fuertes», explicó este miércoles Cristian Collado, su tío, quien presenció las condiciones marítimas extremas que dificultaron la navegación el día en que su sobrino desapareció.

Localizado con vida

Alrededor de las 23:00 horas de ese mismo día, al recibir la primera llamada de alerta, Emergencias puso en marcha un operativo de rastreo entre Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana para localizar a Layonel. En él participaron efectivos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil por tierra, mar y aire. El operativo tuvo que suspenderse por la noche, pero volvió a ejecutarse la mañana del pasado martes, con barcos y helicópteros que rastrearon el litoral grancanario. Este miércoles, sobre las 11:30 horas, el dispositivo dio sus frutos y el avión Sasemer 103, de Salvamento, localizó al joven con vida.

La salvamar Urania lo rescató y transportó al muelle de Arguineguín. Una vez en tierra, Layonel fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, ya que presentaba quemaduras solares y signos de deshidratación tras las largas horas a la deriva. Además, solicitó calmantes a los equipos de Cruz Roja, debido a los dolores en la espalda y el abdomen provocados por el tiempo que pasó aferrado a la moto acuática.

Este miércoles, los amigos de Layonel también realizaron batidas con sus pequeñas embarcaciones alrededor de la costa del sureste de la Isla para colaborar con la búsqueda. Su madre mostró inicialmente cierto descontento con el dispositivo y cuestionó la cobertura y los recursos empleados, pero al final agradeció el esfuerzo de los equipos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil por el rescate exitoso de su hijo. «No sabía que también estaba buscando a mi hijo la Cruz Roja. Agradezco muchísimo el trabajo que han realizado para salvar a mi hijo», reconoció.

Tras el rescate, la progenitora del joven relató que su hijo le había expresado que tenía mucha hambre y sed después de las largas horas a la deriva. Además, Layonel añadió con humor que solo quería llegar a casa para «descansar y ver Netflix». «Han sido días muy duros y, ahora, ya puedo descansar», añadió Natividad Collado. «Este es el día más feliz de mi vida», continuó entre lágrimas José Collado, el abuelo del chico, que no creía volver a ver a su nieto con vida. «Recé a la Virgen del Pino para que lo encontrasen vivo y me escuchó», manifestó, en parte aliviado y en parte agradecido.