Lo detienen por traficar drogas en Maspalomas y descubre que tiene una orden de expulsión del país

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, procedieron al desalojo de una vivienda situada en la urbanización de 'El Patronato' en San Fernando de Maspalomas, por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, que además autorizo la detención de su morador, un hombre que cuenta con un amplio historial delictivo.

El inmueble, foco de alarma social entre los vecinos por su vinculación con el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana, ya había sido objeto de una operación enmarcada en un dispositivo especial desarrollado en agosto por los mismos investigadores. Esta finalizó con la detención de otro de los residentes, que ingreso en prisión por su implicación en la venta de sustancias estupefacientes.

En la actuación llevada a cabo este pasado 25 de septiembre, los agentes arrestaron a un segundo investigado, un varón que también se dedicaba al tráfico de drogas, incautándose 114,68 gramos de heroína, 23,58 gramos de cocaína, 4.100 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y un teléfono móvil.

Condiciones insalubres

Con esta intervención, la Policía Nacional pone fin a un foco de inseguridad vecinal, logrando el desalojo definitivo de los ocupantes del inmueble, quienes residían en condiciones insalubres y sin los requisitos mínimos de habitabilidad e higiene.

Además, se elimina un punto de venta de drogas al menudeo que había generado una fuerte preocupación entre los residentes de la zona.

Una vez en dependencias policiales, los agentes pudieron comprobar que el detenido se encontraba en situación irregular, y sobre el que pesaba una resolución de expulsión en vigor del territorio nacional.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ésta, decretó su inmediato ingreso en prisión.