Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros

La vecina de El Burrero, señalada por los residentes como responsable de numerosos incidentes violentos en el barrio, fue detenida después de atrincherarse en el mar con sus dos perros al ver llegar a la Policía Local de Ingenio y a una ambulancia. La mujer opuso resistencia y tuvo que ser reducida antes de su arresto.

Los animales quedaron bajo custodia de la perrera municipal, que los trasladó al Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA). La detenida, que padecería problemas de salud mental, será ingresada en el hospital.

Detención de la vecina de El Burrero tras decenas de agresiones y actos vandálicos. / LP/DLP

Horas antes de la intervención, dirigida por Justo Santana, jefe de la Policía Local de Ingenio, la mujer había vaciado varias latas de legumbres frente a las puertas de algunas viviendas del barrio, en un nuevo acto de hostigamiento hacia sus vecinos. Ese episodio se suma a una sucesión de incidentes que, según denuncian los residentes, se arrastran desde hace meses y se han intensificado en las últimas semanas.

Relatan agresiones físicas y daños materiales que han dejado varias personas heridas y, en pocos días, siete vehículos con destrozos de consideración. Entre los hechos denunciados figuran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con automóviles cubiertos de tomate o mayonesa.

Una de las piedras usada en las agresiones. / LP/DLP

Uno de los episodios más inquietantes fue la desaparición del llavero de una vecina, que apareció al día siguiente amarrado a una boya en el mar. La familia afectada se vio obligada a cambiar todas las cerraduras de su vivienda y de su coche.

Los dos perros que conviven con la mujer, ahora en custodia municipal, también han sido motivo de preocupación. Uno fue atropellado y atendido de forma altruista por una veterinaria, mientras que el otro padece un tumor sin tratar.

Los residentes aseguran que durante años intentaron ayudar a la vecina, pero reconocen que la situación se ha vuelto insostenible.