Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto cuando intentaba robar en un local de Mogán

Cinco de la mañana en el Puerto de Mogán. La Guardia Civil y la Policía Local reciben el aviso de que dos personas se encuentran en apuros tras lanzarse al mar cuando fueron sorprendidas intentando cometer un robo en un establecimiento. Una de ellas logró recibir auxilio; de la otra no hay rastro. Las autoridades pusieron en marcha un operativo de rastreo con el objetivo de localizarla y comprobar que se encuentra en buen estado de salud. Una de las hipótesis de los agentes es que el hombre, desaparecido en el momento de escribir esta información, logró salir del agua por sus propios medios.

La alarma —la segunda por desaparición en seis horas en el litoral grancanario— se recibió a las cinco de la madrugada de este martes, unido al aviso de una tentativa de robo en un local de Mogán. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron de inmediato. Al verse sorprendidos, tanto por testigos como por las autoridades, y con sus planes de robo frustrados, decidieron tirarse al agua. Ahí, en las inmediaciones de la Cofradía de Pescadores, localizaron en apuros a uno de los individuos, que recibió ayuda por parte de los policías y se encuentra en buen estado de salud. Su compinche ya no estaba con él cuando lograron rescatarlo.

La Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo de búsqueda terrestre, ya que sospechan que este individuo pudo alcanzar a nado la costa por sus propios medios y encontrarse en algún punto del municipio. Comprobar su estado y que no ha sufrido ningún incidente en el mar o lesiones es el principal objetivo de las tareas de rescate lideradas por agentes del municipio del sur de Gran Canaria.

Este fue el segundo aviso por desaparición del día. El primero llegó a las 23 horas del lunes en la costa entre Juan Grande y Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana. Layonel Ramírez Collado, un joven de 28 años, cayó al mar y se le perdió la pista cuando intentaba recuperar su moto de agua, que acababa de desamarrarse del barco en el que el hombre viajaba junto a otros amigos.

Cartel de búsqueda de Layonel Ramírez, divulgado por la familia / LP

Tras recibir una llamada que solicitaba asistencia, el Cecoes 112 del Gobierno de Canarias activó un operativo de rescate formado por Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Las primeras tareas fueron infructuosas y el operativo tuvo que suspenderse por la noche.

A primera hora de ayer, emergencias reanudó la búsqueda por tierra, mar y aire pero, al cierre de esta edición, no había noticias de Layonel, conocido en el ámbito de la lucha canaria. Se rastreó, según ha podido saber este diario, la costa desde el Faro de Maspalomas hasta Santa Lucía de Tirajana. Sus amigos y familiares se sumaron por la tarde con batidas por las playas. Piden colaboración ciudadana y que cualquiera que observe algo que pueda suponer una pista lo comunique al 112.

Las primeras pesquisas —aunque se desconoce qué hacían el desaparecido y sus amigos en la zona— apuntan a que Layonel se lanzó al mar desde un barco después de que su moto acuática se desenganchase de la embarcación que la remolcaba. Al intentar recuperarla, le pierden de vista.

Horas antes, él habría divulgado en sus redes sociales la imagen de la moto de color blanco atada a una zódiac y las dos, a su vez, a otro barco desde donde tomó la fotografía. Las autoridades mantendrán este miércoles el operativo de rastreo y su familia saldrá de nuevo a peinar el litoral.