Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria

El dispositivo de búsqueda desplegado por Salvamento Marítimo, bajo la coordinación de la Capitanía Marítima de Las Palmas, ha concluido con éxito este miércoles tras localizar con vida al joven desaparecido el lunes por la noche mientras conducía una moto de agua frente a la costa del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30 horas, cuando el avión Sasemar 103 avistó al joven a unas 15 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. Según fuentes oficiales, el afectado realizó señales visibles desde el mar, lo que permitió a los equipos de rescate acudir rápidamente a su posición.

Rescate aéreo y marítimo en tiempo récord

Tras el avistamiento, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas activó de inmediato a la embarcación Guardamar Urania y al helicóptero Helimer 215. Finalmente, fue la Guardamar quien logró recuperar al joven a las 12:38 horas, encontrándolo en aparente buen estado de salud, aunque presentaba algunas molestias en el pecho por haber permanecido acostado sobre el casco de la moto de agua durante un tiempo prolongado.

Fue trasladado al muelle de Arguineguín (municipio de Mogán), donde una ambulancia del Servicio Canario de Salud (SCS) lo esperaba para su posterior traslado al hospital para una evaluación médica más detallada.

Cómo ocurrió la desaparición

El aviso se recibió la noche del lunes, a las 22:47 horas, a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 Canarias (Gobierno de Canarias).

Un grupo de amigos se encontraba en una motora remolcando una moto de agua frente a la Central Térmica de Juan Grande, cuando esta se soltó. Layonel se lanzó al agua para subir a la moto y llevarla hasta la costa, en dirección a las Salinas del Matorral.

Cartel de búsqueda de Layonel Ramírez, divulgado por la familia / LP/DLP

Sus compañeros continuaron navegando hacia Las Palmas de Gran Canaria y, al regresar más tarde a la zona, ya no encontraron ni al joven ni a la moto.

Desde entonces, se activó un operativo de búsqueda que incluyó medios aéreos, marítimos y coordinación del Centro de Control de Salvamento de Las Palmas durante tres días consecutivos. Entre otros efectivos, han participado Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.