Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras
Los residentes aseguran que una vecina les hace la vida imposible desde hace meses y denuncian también el abandono de los dos perros que conviven con ella
P.P. / H.R.F.
Los vecinos del barrio de El Burrero, en Ingenio, aseguran estar viviendo una situación límite a causa del comportamiento de una vecina de la zona. Desde hace meses se repiten incidentes que, en las últimas semanas, se han intensificado con mayor gravedad.
Según relatan, ha habido agresiones físicas y daños materiales: varias personas han resultado heridas y, en apenas unos días, siete vehículos han sufrido destrozos de consideración. Entre los hechos denunciados se encuentran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con vehículos cubiertos de latas de tomate o de mayonesa.
Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando desapareció el llavero con las llaves de coche y vivienda de una vecina. Al día siguiente, fue encontrado amarrado a una boya en el mar, lo que obligó a la familia a cambiar todas las cerraduras.
La situación afecta también a dos perros que conviven con esta persona. Los vecinos denuncian que no reciben la atención necesaria: uno fue atropellado y atendido de forma altruista por una veterinaria, y el otro padece un tumor sin tratar.
Los residentes, que aseguran haber brindado ayuda durante años, lamentan que la situación se haya agravado hasta el punto de volverse insoportable y afirman que ya no pueden más.
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Los barrios de viviendas de protección oficial se vacían por falta de atractivo
- El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
- Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
- Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras
- La huelga en el transporte interurbano de la provincia de Las Palmas se suspende y se retoman las negociaciones con la patronal
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales