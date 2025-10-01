Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras

Los residentes aseguran que una vecina les hace la vida imposible desde hace meses y denuncian también el abandono de los dos perros que conviven con ella

Destrozos en coches en El Burrero

La Provincia

P.P. / H.R.F.

Los vecinos del barrio de El Burrero, en Ingenio, aseguran estar viviendo una situación límite a causa del comportamiento de una vecina de la zona. Desde hace meses se repiten incidentes que, en las últimas semanas, se han intensificado con mayor gravedad.

Según relatan, ha habido agresiones físicas y daños materiales: varias personas han resultado heridas y, en apenas unos días, siete vehículos han sufrido destrozos de consideración. Entre los hechos denunciados se encuentran coches rayados, cristales rotos, lanzamiento de piedras —con las que llegaron a herir a varios vecinos— e incluso ataques con comida, con vehículos cubiertos de latas de tomate o de mayonesa.

Así quedó uno de los coches atacados con piedras.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió cuando desapareció el llavero con las llaves de coche y vivienda de una vecina. Al día siguiente, fue encontrado amarrado a una boya en el mar, lo que obligó a la familia a cambiar todas las cerraduras.

La situación afecta también a dos perros que conviven con esta persona. Los vecinos denuncian que no reciben la atención necesaria: uno fue atropellado y atendido de forma altruista por una veterinaria, y el otro padece un tumor sin tratar.

Una de las piedras usada en las agresiones.

Los residentes, que aseguran haber brindado ayuda durante años, lamentan que la situación se haya agravado hasta el punto de volverse insoportable y afirman que ya no pueden más.

