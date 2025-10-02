Da 0,61 mg/l en un control de alcoholemia, se niega a hacer una segunda prueba y ahora puede ir a la cárcel
El conductor provocó el vuelco de su Ford Transit al salirse de una carretera en Fuerteventura y abondonó el lugar del accidente
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, ha instruido diligencias en las que investiga a un conductor de 53 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol y negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia.
Los hechos ocurrieron cuando Fuerzas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Puerto del Rosario se trasladaron al km.3,400 de la carretera FV-320, en el término municipal de Betancuria, con motivo del aviso de la ocurrencia de un siniestro vial, consistente en una salida de vía por margen derecho, con vuelco de un vehículo Ford Transit, y con el resultado de daños materiales.
A la llegada al lugar de los hechos se pudo comprobar que el único conductor implicado se había ausentado, siendo posteriormente localizado e identificado, procediéndose a la realización de las pruebas de alcoholemia y drogas legalmente establecidas. El conductor realiza una primera prueba que arroja un resultado positivo de 0,61 mg/l, negándose a la realización de la segunda prueba de forma reiterada, por lo que seguidamente se procedió a informarle que será investigado por los delitos de conducción de un vehículo a motor baja la influencia de bebidas alcohólicas y por negativa a someterse a la segunda prueba de alcoholemia.
De los hechos investigados, se instruyeron las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Puerto del Rosario.
Normativa
La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es una infracción especialmente grave que supone, más allá de una infracción administrativa, la comisión de un delito penal tipificado en el artículo 383 del Código Penal.
El capítulo IV del vigente Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad vial y establece las siguientes penas por la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia:
