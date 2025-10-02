Un motorista grave tras chocar contra un coche en Telde
El joven, de 26 años, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
Un joven de 26 años resultó herido de carácter grave este jueves tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en la calle El Roso, en el municipio de Telde.
El accidente se produjo a las 12:43 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta que informaba del siniestro y de que el motorista precisaba asistencia urgente.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Local.
El personal sanitario del SUC atendió al motorista en el lugar del accidente, donde presentaba varios traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
- Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
- Detienen a la vecina de El Burrero por agresiones y destrozos tras atrincherarse en el mar con sus perros
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- Vecinos de El Burrero atemorizados: coches cubiertos de tomate y mayonesa, llaves 'escondidas' en una boya y ataques con piedras
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasa el punto limpio móvil en octubre