Un motorista grave tras chocar contra un coche en Telde

Un joven de 26 años resultó herido de carácter grave este jueves tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en la calle El Roso, en el municipio de Telde.

El accidente se produjo a las 12:43 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta que informaba del siniestro y de que el motorista precisaba asistencia urgente.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Local.

El personal sanitario del SUC atendió al motorista en el lugar del accidente, donde presentaba varios traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.