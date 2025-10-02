Una mujer resulta herida tras el vuelco de su coche en Arucas

Un nuevo accidente de tráfico registrado en la autovía GC-2, en sentido norte, a la altura del municipio grancanario de Arucas, dejó como resultado a una mujer de 55 años herida con pronóstico moderado, tras el vuelco de su vehículo como consecuencia de una colisión múltiple. El incidente se produjo en la tarde del jueves 2 de octubre, concretamente a las 15:51 horas, y afectó la circulación en una de las vías más transitadas de la isla.

La alerta fue recibida en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que inmediatamente activó a los servicios de emergencia tras ser informados de un choque entre tres turismos, uno de los cuales había acabado volcado sobre la calzada.

Este tipo de incidentes generan gran preocupación por la posibilidad de atrapados, especialmente en zonas de alto tráfico. Sin embargo, según relataron los equipos de emergencia desplazados al lugar, la mujer afectada logró salir por sus propios medios del vehículo volcado, lo que evitó maniobras de rescate complejas y permitió una intervención más ágil.

Atención médica inmediata y traslado hospitalario

Una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) fue enviada de inmediato. A su llegada, el equipo sanitario asistió a la conductora, que presentaba un traumatismo en una extremidad superior. Tras una valoración inicial, los sanitarios procedieron a estabilizar a la paciente y la trasladaron al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresada para observación y tratamiento médico.

Este tipo de lesiones, aunque catalogadas como de carácter moderado, pueden requerir seguimiento hospitalario dependiendo de su evolución, especialmente si afectan articulaciones o estructuras óseas.