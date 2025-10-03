Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

Un accidente de tráfico entre dos turismos registrado este viernes en la GC-1, a la altura de Las Remudas en sentido Sur, provocó retenciones en la circulación de la autopista.

Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. El SUC atendió a una mujer que resultó con heridas de carácter leve.