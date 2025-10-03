Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas
El SUC atendió a una mujer que resultó con heridas de carácter leve
Un accidente de tráfico entre dos turismos registrado este viernes en la GC-1, a la altura de Las Remudas en sentido Sur, provocó retenciones en la circulación de la autopista.
Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. El SUC atendió a una mujer que resultó con heridas de carácter leve.
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Mesa y López se convierte en un escaparate al aire libre este fin de semana