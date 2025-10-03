Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

El SUC atendió a una mujer que resultó con heridas de carácter leve

Ambulancias del SUC.

Ambulancias del SUC. / EL DIA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico entre dos turismos registrado este viernes en la GC-1, a la altura de Las Remudas en sentido Sur, provocó retenciones en la circulación de la autopista.

Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. El SUC atendió a una mujer que resultó con heridas de carácter leve.

TEMAS

  1. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  2. El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
  3. Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
  4. La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
  5. Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
  6. Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
  7. Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
  8. Mesa y López se convierte en un escaparate al aire libre este fin de semana

Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

Levanta sospechas al menudear droga en su casa, los vecinos alertan a la Policía Nacional y acaba detenido

Levanta sospechas al menudear droga en su casa, los vecinos alertan a la Policía Nacional y acaba detenido

Detienen a otras tres personas tras pillar a un buceador que extraía 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Las Palmas

Detienen a otras tres personas tras pillar a un buceador que extraía 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Las Palmas

Roba 200 euros en una tienda en Jinámar fingiendo tener un arma de fuego... a pesar de tener una orden de entrar en la cárcel

Roba 200 euros en una tienda en Jinámar fingiendo tener un arma de fuego... a pesar de tener una orden de entrar en la cárcel

Un joven resulta herido con un traumatismo en la cabeza tras la colisión entre una patineta y un coche en Arrecife

Un joven resulta herido con un traumatismo en la cabeza tras la colisión entre una patineta y un coche en Arrecife

Los familiares de Layonel Ramírez: «Está estable pero algo débil»

Los familiares de Layonel Ramírez: «Está estable pero algo débil»

Detenido en Arrecife un joven de 19 años con orden judicial durante un operativo antidroga en el Parque de Los Pinos

Detenido en Arrecife un joven de 19 años con orden judicial durante un operativo antidroga en el Parque de Los Pinos
Tracking Pixel Contents