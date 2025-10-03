Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Los hechos ocurrieron en supermercados de La Garita y San Antonio con apenas tres días de diferencia

Lugar donde ocurrió uno de los atracos.

Lugar donde ocurrió uno de los atracos. / Google Maps

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Telde ha registrado en los últimos días dos asaltos con arma blanca en distintos barrios del municipio. Los hechos ocurrieron con tres días de diferencia en supermercados de La Garita y San Antonio, según informa Teldeactualidad.

El primero se produjo el domingo por la noche en un establecimiento de la calle Crisantemo, en La Garita. Dos individuos encapuchados entraron en el local poco antes de su cierre y, tras amenazar al trabajador con un cuchillo, se hicieron con la recaudación y abandonaron el lugar en un vehículo.

El segundo asalto tuvo lugar el miércoles por la tarde en un supermercado de San Antonio. En este caso, dos jóvenes accedieron al comercio con un cuchillo y exigieron el dinero a la cajera. La intervención de un cliente, que logró hacerse con el arma, obligó a los asaltantes a huir sin consumar el robo. Durante la huida lanzaron una piedra contra el hombre que los encaró, aunque no resultó herido.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el intento de atraco en San Antonio y señalaron que se están revisando las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables. En ninguno de los dos episodios se produjeron heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  2. El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
  3. Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
  4. La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
  5. Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
  6. Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
  7. Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
  8. Mesa y López se convierte en un escaparate al aire libre este fin de semana

Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

Un accidente entre dos vehículos genera colas en la GC-1 a la altura de Las Remudas

Levanta sospechas al menudear droga en su casa, los vecinos alertan a la Policía Nacional y acaba detenido

Levanta sospechas al menudear droga en su casa, los vecinos alertan a la Policía Nacional y acaba detenido

Detienen a otras tres personas tras pillar a un buceador que extraía 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Las Palmas

Detienen a otras tres personas tras pillar a un buceador que extraía 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Las Palmas

Roba 200 euros en una tienda en Jinámar fingiendo tener un arma de fuego... a pesar de tener una orden de entrar en la cárcel

Roba 200 euros en una tienda en Jinámar fingiendo tener un arma de fuego... a pesar de tener una orden de entrar en la cárcel

Un joven resulta herido con un traumatismo en la cabeza tras la colisión entre una patineta y un coche en Arrecife

Un joven resulta herido con un traumatismo en la cabeza tras la colisión entre una patineta y un coche en Arrecife

Los familiares de Layonel Ramírez: «Está estable pero algo débil»

Los familiares de Layonel Ramírez: «Está estable pero algo débil»

Detenido en Arrecife un joven de 19 años con orden judicial durante un operativo antidroga en el Parque de Los Pinos

Detenido en Arrecife un joven de 19 años con orden judicial durante un operativo antidroga en el Parque de Los Pinos
Tracking Pixel Contents