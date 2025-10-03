Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos
Los hechos ocurrieron en supermercados de La Garita y San Antonio con apenas tres días de diferencia
Telde ha registrado en los últimos días dos asaltos con arma blanca en distintos barrios del municipio. Los hechos ocurrieron con tres días de diferencia en supermercados de La Garita y San Antonio, según informa Teldeactualidad.
El primero se produjo el domingo por la noche en un establecimiento de la calle Crisantemo, en La Garita. Dos individuos encapuchados entraron en el local poco antes de su cierre y, tras amenazar al trabajador con un cuchillo, se hicieron con la recaudación y abandonaron el lugar en un vehículo.
El segundo asalto tuvo lugar el miércoles por la tarde en un supermercado de San Antonio. En este caso, dos jóvenes accedieron al comercio con un cuchillo y exigieron el dinero a la cajera. La intervención de un cliente, que logró hacerse con el arma, obligó a los asaltantes a huir sin consumar el robo. Durante la huida lanzaron una piedra contra el hombre que los encaró, aunque no resultó herido.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el intento de atraco en San Antonio y señalaron que se están revisando las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables. En ninguno de los dos episodios se produjeron heridos.
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
- El supermercado chino de los horrores: marisco caducado, pescado podrido y conservas no aptas para consumir
- Dos islas canarias entran en prealerta por lluvias desde este jueves
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Los afectados por la ley de vivienda vacacional acusan a Turismo de provocar un 'efecto llamada' para justificar la nueva norma
- Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Mesa y López se convierte en un escaparate al aire libre este fin de semana