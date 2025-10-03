Dos atracos con cuchillo en Telde en 72 horas: un vecino desarmó a los atracadores en uno de ellos

Telde ha registrado en los últimos días dos asaltos con arma blanca en distintos barrios del municipio. Los hechos ocurrieron con tres días de diferencia en supermercados de La Garita y San Antonio, según informa Teldeactualidad.

El primero se produjo el domingo por la noche en un establecimiento de la calle Crisantemo, en La Garita. Dos individuos encapuchados entraron en el local poco antes de su cierre y, tras amenazar al trabajador con un cuchillo, se hicieron con la recaudación y abandonaron el lugar en un vehículo.

El segundo asalto tuvo lugar el miércoles por la tarde en un supermercado de San Antonio. En este caso, dos jóvenes accedieron al comercio con un cuchillo y exigieron el dinero a la cajera. La intervención de un cliente, que logró hacerse con el arma, obligó a los asaltantes a huir sin consumar el robo. Durante la huida lanzaron una piedra contra el hombre que los encaró, aunque no resultó herido.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el intento de atraco en San Antonio y señalaron que se están revisando las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables. En ninguno de los dos episodios se produjeron heridos.