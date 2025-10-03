Pillan a un buceador que extraía 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Las Palmas

El pasado mes de julio, el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en escenario de una importante operación contra el tráfico de drogas realizadas en el Archipiélago en los últimos años. La acción coordinada por la Guardia Civil, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, y en colaboración con la Policía Portuaria, logró la detención de cuatro personas y la incautación de un alijo de 84 kilogramos de cocaína.

La investigación se inició tras la detención de un buceador en pleno intento de extracción de un cargamento de más de 80 kilogramos de cocaínade un buque atracado en el muelle Nelson Mandela del Puerto de la Luz. Gracias a la revisión de las cámaras de videovigilancia portuarias, los agentes descubrieron que el buceador no actuaba solo. Los indicios apuntaban a la colaboración de al menos dos trabajadores del propio recinto portuario, que ejercían como amarradores y presuntamente facilitaron la operación utilizando una embarcación destinada habitualmente a labores medioambientales y de recogida de residuos.

El avance de las indagaciones permitió, además, identificar a una cuarta persona, ajena al puerto, que habría actuado como presunto responsable del encargo, proporcionando igualmente los medios materiales necesarios para llevar a cabo la extracción del estupefaciente desde el barco.

Un guardia civil, durante la investigación tras detener a un buceador que intentaba extraer más de 80 kilos de cocaína de un baro en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Detalles de la investigación y registro

El caso fue asumido por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Las Palmas. Durante dos meses, los efectivos policiales llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de los posibles implicados y recopilaron pruebas suficientes para solicitar al Juzgado de Instrucción Nº 4 la entrada y registro en cinco domicilios y dependencias vinculados a los investigados.

En el operativo participaron distintas unidades especializadas: el EDOA, la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de la Luz y de Las Palmas, la USECIC, el Servicio Cinológico (guías caninos antidroga), el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Durante las acciones de registro, se reunieron pruebas adicionales y se procedió finalmente a la detención de los cuatro presuntos implicados.

Registro en una de las viviendas tras pillar a un buceador extrayendo 84 kilos de cocaína en un barco en el puerto Las Palmas / Guardia Civil

Ingreso en prisión y fin de la operación MERMAI

Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos junto con todas las diligencias realizadas, el juez instructor acordó el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los implicados. La operación, denominada MERMAI, culminó con la incautación de 84 kilos de cocaína y el desmantelamiento de uno de los intentos más sofisticados de introducción de droga en el puerto canario a través del uso de buceadores y recursos internos portuarios.

Este hecho supone un hito más en la lucha contra el tráfico de drogas, impulsado por la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Agencia Tributaria en Canarias y la implicación de la Guardia Civil en el control aduanero y fiscal en recintos portuarios, habiendo procedido a la detención de dos buceadores expertos y cuatro trabajadores de empresas portuarias en el mes de julio de 2025 tratando de ingresar en Las Palmas dos cargamentos relevantes de cocaína a través del mismo modus operandi.