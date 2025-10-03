Un joven resulta herido con un traumatismo en la cabeza tras la colisión entre una patineta y un coche en Arrecife
El varón, de 20 años, fue trasladado al Hospital Molina Orosa tras el accidente que tuvo lugar en la noche del jueves en la calle Tisalaya, en el barrio de Titerroy
Un joven de 20 años resultó herido en la noche de ayer jueves, 2 de octubre, tras verse involucrado en un accidente de tráfico entre una patineta eléctrica y un coche en la Calle Tisalaya, número 16, en el barrio de Titerroy, en Arrecife (Lanzarote).
El siniestro se registró alrededor de las 21:11 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el suceso.
Tras recibir la llamada, el CECOES activó los servicios de emergencia necesarios, incluyendo una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.
Traslado al hospital
El joven, que en el momento de la asistencia presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, fue atendido en el lugar por el personal sanitario y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para su valoración y tratamiento.
La Policía Local de Arrecife se encargó de la instrucción del atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
