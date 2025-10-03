Levanta sospechas al menudear droga en su casa, los vecinos alertan a la Policía Nacional y acaba detenido
Los agentes incautan 126 gramos de cocaína, 576 gramos de polen de hachís, 196 gramos de hachís, 272 gramos de marihuana, una báscula de precisión y 1.720 euros en efectivo
La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 47 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras desmantelar un punto de distribución de sustancias estupefacientes en una vivienda del municipio.
La investigación comenzó tras las numerosas quejas vecinales que alertaban de la continua presencia de personas en el inmueble y de los intercambios de dinero y droga que se producían sin guardar discreción en la vía pública. Ante la alarma social generada, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio señalado.
Material incautado
Con el objetivo de frenar de inmediato la venta de sustancias, los agentes llevaron a cabo una intervención en la que se incautaron un total de 126 gramos de cocaína, 576 gramos de polen de hachís, 196 gramos de hachís y 272 gramos de marihuana. Asimismo, se intervino una báscula de precisión con restos de droga y 1.720 euros en efectivo, fraccionados en billetes, procedentes presuntamente de la venta de estupefacientes.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial competente.
