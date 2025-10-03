Roba 200 euros en una tienda en Jinámar fingiendo tener un arma de fuego... a pesar de tener una orden de entrar en la cárcel
La Policía Nacional detiene al hombre de 42 años en Zárate después de que también cometiera otro robo con arma blanca en San Cristóbal un día después
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Las Palmas de Gran Canaria, han detenido a un hombre de 42 años de edad, que cuenta con un amplio historial delictivo, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos en días consecutivos.
El primero de los hechos tuvo lugar el pasado lunes 29, en un establecimiento de alimentación situado en el barrio de Jinamar, donde el arrestado accedió al local esgrimiendo lo que parecía un arma de fuego y, tras intimidar al personal, sustrajo la recaudación de la caja que ascendía aproximadamente al total de 200 euros.
Al día siguiente, en la tarde del martes 30, el detenido cometió un segundo robo con violencia en la zona de San Cristóbal, siendo la víctima una mujer a la cual le sustrajo sus pertenencias en la vía pública, tras amenazarla con un arma blanca y un arma simulada.
Identificación y detención
De inmediato se estableció un dispositivo policial de búsqueda, en el que los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) lograron localizar, identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones de Zárate.
En el registro, los agentes localizaron el arma blanca y el arma simulada, utilizadas para cometer los hechos delictivos, así como recuperar todas las pertenencias sustraídas.
Ya en dependencias policiales, los investigadores pudieron confirmar y atribuir la autoría del arrestado con los hechos producidos el día anterior en el establecimiento de Jinámar, logrando esclarecer ambos robos con violencia, y confirmar que le constaba una orden judicial de ingreso en prisión.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto ante la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
