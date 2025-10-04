Domingo de calma y brisa en Canarias: cielos despejados y ligero descenso de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un domingo estable y con buen tiempo en Canarias, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque podrían experimentar un ligero descenso, más acusado en el interior de las islas montañosas. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste, especialmente en Gran Canaria, TenerifeLa Palma y La Gomera.

En el mar, Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Un día soleado en Tenerife. / Alicia Armas

Por islas, las condiciones serán las siguientes:

Tenerife: Cielos despejados con algunas nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso, máxima de 26°C en Santa Cruz.

Cielos despejados con algunas nubes altas por la tarde. La Gomera: Predominio de cielos despejados y algo de nubosidad norteña. Máxima de 28°C en San Sebastián.

Predominio de cielos despejados y algo de nubosidad norteña. La Palma: Día soleado con intervalos de nubes altas. Descenso de las máximas, que alcanzarán los 27°C en Santa Cruz.

Día soleado con intervalos de nubes altas. El Hierro : Nubes altas y ambiente estable. Máxima de 23°C en Valverde.

Nubes altas y ambiente estable. Lanzarote : Cielos poco nubosos, con nubes en el norte y este a primeras y últimas horas. Máxima de 27°C en Arrecife .

Cielos poco nubosos, con nubes en el norte y este a primeras y últimas horas. Fuerteventura : Jornada soleada, con ligero descenso térmico. Máxima de 26°C en Puerto del Rosario.

Jornada soleada, con ligero descenso térmico. Gran Canaria: Día despejado, con nubes en el norte. Viento fuerte en zonas expuestas. Máxima de 26°C en Las Palmas.

En resumen, Canarias disfrutará este domingo de un tiempo mayormente veraniego, con sol, brisa y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque conviene precaución en las zonas con viento fuerte y mar agitado.

