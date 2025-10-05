Un hombre resulta herido por la hélice de una embarcación en Tenerife

Un hombre de 32 años resultó gravemente herido en la tarde de este domingo tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación en el Puertito de Adeje, en el municipio de Adeje.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a la hora señalada se recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para un hombre que estaba siendo trasladado a tierra tras el incidente.

De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios: un helicóptero medicalizado y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

Desde la sala de emergencias, la médico coordinadora del SUC proporcionó a los alertantes instrucciones de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios. Ante la gravedad de las lesiones, se ordenó el traslado urgente en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

El personal de la ambulancia sanitarizada atendió en un primer momento al herido, y posteriormente la dotación sanitaria del helicóptero complementó la asistencia y estabilizó al afectado antes de su evacuación aérea.

Los agentes de los distintos cuerpos de seguridad habilitaron una zona segura en Puerto Colón para el aterrizaje de la aeronave y colaboraron en todo momento con el dispositivo sanitario.

El hombre fue finalmente trasladado en estado grave al hospital, donde permanece bajo observación médica.