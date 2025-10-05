Tercer atraco con cuchillo en Telde en una semana: frustrado el último intento de robar en un supermercado
Los dos asaltantes no lograron hacerse con el botín de la caja porque fueron detenidos por el personal del establecimiento Sub 24, en el barrio de Jinámar
Telde ha registrado su tercer atraco con cuchillo en menos de una semana. El último suceso ha tenido lugar en la noche de este viernes en el supermercado Sub 24 de Jinámar, situado en la carretera general, poco antes del cierre del establecimiento. Dos individuos, armados con un arma blanca, accedieron al local con la intención de llevarse el botín de la caja, pero se tuvieron que marchar con las manos vacías tras ser frenados por el personal.
De momento no se ha producido ninguna detención al respecto, pues los dueños del supermercado no han presentado denuncia por estos hechos. Los presuntos autores, dos varones, se fueron por su propio pie antes de que llegara la policía. El local, sin embargo, cuenta con cámaras de seguridad que pudieron captar las imágenes de todo lo ocurrido.
La rápida intervención de los trabajadores, que estaban a punto de echar el cierre, impidió que se produjera pérdida económica alguna. Tampoco hubo que lamentar heridos ni ningún otro incidente más allá del susto, informan fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Días de diferencia
El municipio también registró esta semana otros dos atracos con arma blanca. Los sucesos se produjeron con tres días de diferencia en supermercados de La Garita y San Antonio, según Teldeactualidad.
El primero tuvo lugar durante la noche del pasado domingo en un establecimiento de la calle Crisantemo, cuando dos individuos encapuchados entraron en un local poco antes del cierre. Armados con un cuchillo, amenazaron a un trabajador y lograron hacerse con la recaudación, para acto seguido abandonar el lugar en un vehículo.
Segundo asalto
El segundo asalto llegó el miércoles por la tarde en un supermercado de San Antonio. Dos jóvenes armados con un cuchillo accedieron al comercio y amenazaron a la cajera para que les diera el dinero. Sin embargo, su intento se vio frustrado cuando un cliente decidió intervenir y hacerse con el arma, obligando a los presuntos asaltantes a escapar sin consumar el robo. En plena huida, se volvieron para lanzar una piedra contra el hombre que intervino.
En ninguno de los tres atracos hubo que lamentar heridos, señala la Policía Nacional.
