Accidente entre un camión y una moto en Siete Palmas

Durante la mañana de este lunes se produjo un accidente de tráfico en la zona de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la entrada a la rotonda de la Avenida Pintor Felo Monzón, una de las vías con mayor flujo de vehículos del distrito.

El incidente, que implicó a un camión de transporte y a un vehículo taxi, activó a los servicios de emergencia locales. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los ocupantes de ambos vehículos, y no fue necesario movilizar recursos sanitarios.

La Unidad de Distrito de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se desplazó hasta el lugar del accidente para regular el tráfico en la zona afectada, garantizar la seguridad vial y realizar el correspondiente atestado del siniestro.

El incidente no provocó retenciones importantes, aunque sí una leve ralentización del tráfico en horas de actividad comercial, al tratarse de un punto de conexión clave en el entramado vial del barrio.

La importancia de reportar aunque no haya heridos

Aunque el accidente no dejó lesionados, la actuación de los cuerpos policiales fue clave para asegurar que ambas partes pudieran presentar el parte oficial, documento esencial para gestionar trámites con las aseguradoras. Este tipo de intervenciones también sirven para recoger información sobre posibles causas del accidente, como errores humanos, fallos mecánicos o condiciones de la vía.