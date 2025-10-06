Un agresor sexual inglés huye de la justicia británica y acaba detenido en Lanzarote

Fruto de la colaboración internacional, la Guardia Civil de Las Palmas, junto con el Joint International Crime Center de la NCA y la policía de Nottinghamshire, ha detenido a un ciudadano británico acusado de repetidas agresiones sexuales sobre una compatriota menor de edad.

El detenido había abandonado Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente por delitos relacionados con la violencia sexual. Emitida la pertinente orden de detención internacional por las autoridades británicas, se inició una investigación que permitió localizar al huido en la isla de Lanzarote, donde efectivos de la Policía de Judicial de Las Palmas pudieron arrestarlo y ponerlo a disposición judicial antes de que abandonara nuestro país. En la actualidad, se encuentra en prisión provisional a la espera de extradición a Reino Unido.

Cooperación internacional

Esta operación pone de manifiesto la relevancia de una rápida activación de los mecanismos de cooperación internacional entre España y Reino Unido, donde se destaca que la colaboración policial entre países no solo fortalece los sistemas de justicia, sino que también asegura que los huidos no encuentren refugio en la impunidad de sus actos, existiendo además el firme compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia sexual.