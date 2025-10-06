Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor borracho choca contra varias motos aparcadas en Las Palmas de Gran Canaria y se da a la fuga

El accidente tuvo lugar en la tarde del pasado domingo en la calle Luis Doreste Silva de la capital grancanaria

Motos en el suelo tras el choque de un conductor borracho que se dio a la fuga en la calle Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria

Motos en el suelo tras el choque de un conductor borracho que se dio a la fuga en la calle Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria / @policiaLPA

Las Palmas de Gran Canaria

La calle Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria, se vio alterada en la tarde del pasado domingo por un accidente de tráfico cuando un coche impactó contra varias motocicletas que estaban estacionadas junto a la acera.

Tras la colisión, informa la Policía Local, el conductor del vehículo decidió darse a la fuga, incrementando la gravedad de los hechos y la alarma entre los vecinos.

Agentes de la Policía Local iniciaron de inmediato un dispositivo de búsqueda y lograron localizar al turismo implicado en la cercana calle León y Castillo.

Prueba de alcoholemia

En la intervención participaron tanto la Unidad de Atestados y de Distrito, quienes confirmaron que el conductor presentaba una tasa de alcoholemia positiva al realizar las pruebas correspondientes.

