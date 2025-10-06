Maltrato animal: denunciado por tener sin comer ni beber a cuatro perros en Tenerife

Un hombre de 30 años fue denunciado en la jornada de ayer sábado como presunto autor de un delito de maltrato animal en el norte de Tenerife.

El motivo es que dicho joven presuntamente tuvo varios días sin dar de comer ni beber a cuatro perros en el término municipal de Tacoronte.

Fueron personas anónimas quienes alertaron a agentes de la Policía Local de que los citados canes hacía varios días que no ingerían alimentos.

Esa situación irregular fue detectada en un terreno situado en la zona de Guayonje y los mencionados animales son de razas potencialmente peligrosas.

Los agentes municipales acudieron hasta el citado enclave y comprobaron que los datos aportados por los alertantes eran ciertos y que existía un caso de maltrato animal, por lo que procedieron a realizar un informe.

Por las características de los animales encontrados, los funcionarios del cuerpo de seguridad tratan de determinar si han sido utilizados en peleas o no.

Además, el perro que se encontraba en peor estado tenía también una herida en una de sus patas traseras que supuestamente se había infectado.

Protocolo

Ante las mencionadas circunstancias, los agentes municipales activaron el protocolo habitual en estos casos para salvar la vida a los canes y sacarlos de las malas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban hasta la jornada de ayer.

Por ese motivo, los animales fueron llevados hasta un veterinario de la zona.

Los policías locales recogieron toda la información disponible sobre el propietario y elaboraron las diligencias oportunas.