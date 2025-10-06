Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre en la playa de Salinetas en Telde

La persona fallecida es un varón de 75 años que no pudo ser recuperado de la parada cardiorrespiratoria que sufrió, según el Cecoes

Agentes de la Policía Nacional, este lunes, junto al varón fallecido en la playa de Salinetas en Telde

Agentes de la Policía Nacional, este lunes, junto al varón fallecido en la playa de Salinetas en Telde / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un varón de 75 años ha fallecido ahogado este lunes en la playa de Salinetas, en el municipio de Telde, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta a las 10.47 horas.

Unos bañistas habían sacado del mar al hombre, el cual presentaba signos de ahogamiento en la citada costa, señala el Cecoes, que activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio de Telde comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Maniobras de reanimación

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Efectivos de la Policía Nacional de Telde custodiaron el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local de Telde colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents