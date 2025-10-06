Los Pelayo de Lanzarote: miembros de una familia estafan 70.000 euros en un casino de Lanzarote y les sale 'negro'... detenidos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Arrecife los pasados 17 y 18 de septiembre, a un grupo de cinco personas e identificado a una sexta implicada, con edades comprendidas entre los 30 y 58 años de edad, por su participación en un presunto de un delito de estafa de más de 70.000 euros en un casino de la capital conejera.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa, que detectó irregularidades en los arqueos diarios entre los meses de mayo y junio, donde las cantidades no coincidían con las que debían registrarse.

Ante estas anomalías, la empresa encargó un informe técnico que reveló la existencia de un fallo en una de las máquinas de juego, el cual permitía imprimir tickets premiados sin control, siendo dicho error descubierto en una inspección periódica de los equipos.

Intento de despistar

Los empleados implicados, algunos de ellos pertenecientes a la misma familia, aprovecharon el fallo para obtener grandes cantidades de dinero, empleando a amigos y familiares con el objetivo de encubrir su actividad y evitar sospechas.

Sin embargo, las cámaras de videovigilancia del casino resultaron decisivas para la investigación, permitiendo identificar a todos los integrantes y conocer en detalle cómo se llevaba a cabo la estafa, incluyendo el reparto del dinero en el propio local.