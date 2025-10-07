La cleptómana de perfumes en Fuerteventura ataca de nuevo: ahora escala a una casa y roba 4.000 euros... para volver a la cárcel

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable ha esclarecido un delito contra el patrimonio ocurrido a finales del mes de agosto en Fuerteventura, tras el robo de relojes, calzado, gafas y 2500 euros en billetes y monedas de diverso valor.

La intervención comenzó tras la presentación de la correspondiente denuncia, donde la denunciante participaba que una persona vestida de negro había accedido a su vivienda tras acceder por medio de una ventana que había dejado abierta y sustrajo dinero y objetos valorados aproximadamente en unos 4.000 euros.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable, realizó la correspondiente Inspección Ocular, así como las pesquisas necesarias para la identificación de la persona que supuestamente accedió a la vivienda.

A cara tapada

Se realizó entrevista personal con los vecinos de viviendas colindantes, así como a la solicitud de las grabaciones de varias cámaras de seguridad. Una vez visionadas, se pudo constatar que se trataría de una mujer, vestida completamente de negro, quien ocultaba inicialmente su rostro con una prenda de vestir, dificultando su identificación. Por tales hechos se continuó con la realización de gestiones complementarias y fruto de las mismas, se pudo esclarecer los hechos e identificar plenamente a la presunta autora, siendo esta una persona bastante conocida por los investigadores ya que en este último año ha sido detenida cuatro veces y se le atribuyen un total de veinticinco delitos leves por la sustracción principalmente de perfumes en una conocida cadena de complementos de Canarias.

La investigación continúa con el objeto de recuperar el total de los efectos sustraídos, motivo por el cual no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.

La detenida junto con las diligencias instruidas al efecto, quedó a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario quien decretó su ingreso en Centro Penitenciario.