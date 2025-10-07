Un conocido delincuente de Vegueta roba en un restaurante a punta de cuchillo... ¡y ya lleva más de 100 delitos!

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 59 años de edad, con más de un centenar de antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en un restaurante ubicado en la zona de Vegueta.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 4 de octubre, cuando los agentes reciben el aviso a través de su sala operativa CIMACC del 091, alertando de un robo en curso en un establecimiento, cometido por un hombre que portaba un arma blanca de grandes dimensiones.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales, donde al no encontrarse el sospechoso, recabaron información de los empleados y testigos, que aportaron información crucial como la descripción del individuo y su dirección de huida.

Fuga corta

Los agentes montaron un dispositivo de búsqueda, que al poco tiempo logró localizar, identificar y detener al sospechoso, además de, incautarle el arma blanca empleada en el robo, así como recuperar los objetos sustraídos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Con esta intervención, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana en las zonas comerciales y de ocio de la capital, reforzando la presencia policial en el entorno del casco histórico.