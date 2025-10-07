Muere un hombre ahogado en Telde, el segundo en dos días

Un hombre de 71 años falleció este martes tras ser rescatado del mar en las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio de Telde.

El suceso se produjo sobre las 14.49 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una persona flotaba boca abajo a pocos metros de la orilla.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas de Telde acudieron rápidamente al lugar y sacaron al afectado del agua, iniciando maniobras de reanimación hasta la llegada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal solo pudo confirmar su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional custodiaron el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyeron las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con los equipos de emergencia desplazados a la zona.

Se trata del segundo ahogamiento registrado en Telde en apenas dos días, después de que el lunes muriera un hombre de 75 años en la playa de Salinetas.