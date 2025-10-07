La policía y emergencias evitan dos suicidios en tan solo cuatro días en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de la resolución positiva de dos actuaciones recientes que requirieron la intervención de distintos cuerpos de seguridad y emergencias en la isla. La coordinación y la rapidez de respuesta entre los distintos equipos han sido determinantes para evitar dos suicidios, uno en la zona de la Montaña de Gallo (Haría), en el Risco de Famara el pasado lunes, 6 de octubre y otro el sábado anterior, 4 de octubre, en Arrecife.

El lunes 6 de octubre, la Policía Local de Haría alertó a los servicios de emergencia sobre la desaparición de un hombre en la zona de Gallo. El caso se vio agravado por la sospecha de un intento autolítico y el envío de mensajes confusos por parte del individuo, complicando su localización.

Tras las labores de búsqueda y comunicación continua entre cuerpos policiales y el Consorcio, la persona fue localizada y asistida, la cual se encontraba en buen estado de salud.

Dos camiones de bomberos en el Consorcio de Emergencias y Seguridad de Lanzarote / La Provincia

Amenaza de precipitación en Arrecife

Por otro lado, el 4 de octubre, la Policía Local de Arrecife alertó sobre un varón de 43 años encaramado a la azotea de un edificio de cuatro plantas en la calle Caldera de Taburiente, en el barrio de Las Salinas (Arrecife) con la intención de precipitarse al vacío.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el pasado sábado, 4 de octubre de 2025, colocaron un colchón ante la amenaza de un hombre de lanzarse al vacío desde un edificio de cuatro plantas en / La Provincia

Los servicios de emergencia desplegaron rápidamente un colchón de salto en el lugar y tras cerca de dos horas de intervención y diálogo, el hombre optó por descender voluntariamente. Posteriormente, fue trasladado por una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para recibir atención médica y puesto a disposición policial.

Aunque en estos dos casos, los dos varones desistieron de sus intenciones suicidas, no ocurrió lo mismo en el trágico suceso que tuvo lugar en la mañana del 30 de septiembre en el Risco de Famara, en la zona de la Ermita de Las Nieves, en el municipio de Teguise, Lanzarote. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote confirmó el fallecimiento de un joven, de aproximadamente 25 años, tras precipitarse con su vehículo por un barranco próximo al sendero de La Poceta.

Las intervenciones de los efectivos de seguridad y emergencias subrayan la importancia de actuar de forma inmediata y coordinada ante situaciones de alto riesgo, así como la relevancia de la prevención y la atención a la salud mental y emocional de la ciudadanía.

Ante cualquier episodio similar se puede llamar a los teléfonos 112, 091 o 062. Además, el Ministerio de Sanidad cuenta con la Línea 024 de atención a la conducta suicida.