Un motorista se choca contra una señal de obra en Vecindario
El accidente fue en la madrugada del martes al miércoles y el conductor presenta traumatismo facial y policontusiones de carácter moderado
Un motorista ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con una señalización de obra en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 00.04 horas de este miércoles, en la Avenida del Atlántico del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo facial y policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Trasladado al Hospital Insular
Seguidamente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que efectivos de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.
