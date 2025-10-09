Desmantelado un punto de venta de drogas en Jinámar tras la detención de una madre y su hijo

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas, una madre y su hijo en Jinámar, en el municipio de Telde, como presuntos responsables de un punto de distribución de drogas y actividades de blanqueo de capitales.

La operación se centró en una vivienda ubicada en el barrio de Jinámar, convertida en punto de venta de sustancias como heroína, crack y otros estupefacientes.

Denuncia de los vecinos

La intervención policial se inició a raíz de una denuncia vecinal, que alertó sobre el inusual trasiego de personas en el entorno del inmueble investigado. Los agentes, tras una labor de vigilancia, pudieron constatar la actividad ilícita, relacionada tanto con la venta de drogas como con el comercio ilegal de medicamentos hipnóticos y sedantes.

Según fuentes policiales, en el registro domiciliario se incautaron 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack y un total de 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes. Además, se requisó la suma de 5.710 euros en efectivo, presuntamente procedente de la venta de estas sustancias prohibidas. Se da la circunstancia de que uno de los arrestados ya contaba con antecedentes por hechos similares.

Puesta a disposición judicial

Finalizadas las actuaciones policiales, madre e hijo quedaron a disposición del juzgado de guardia..

La actuación forma parte de los esfuerzos de la Policía Nacional por combatir el tráfico de drogas y sus consecuencias directas en la seguridad ciudadana y la salud pública.