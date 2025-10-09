Detenido un traficante por cocinar droga y venderla desde su coche en el barrio de Zárate
El camello suministraba heroína y crack en un vehículo estacionado en la vía pública
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un individuo por traficar con heroína y crack desde su vehículo en el barrio de Zárate.
El camello no solo usaba su coche, que aparcaba en una zona de estacionamiento de la vía pública, para suministrar sustancias estupefacientes, sino que era también su laboratorio para cocinar la droga y prepararla, antes de distribuir las dosis.
El constante trasiego de personas que se acercaban al vehículo alertó a los vecinos, que dieron a viso a las autoridades. A la zona se desplazó la UE-GOIA de la Policía Local, que localizó al traficante tras una transacción y descubrió su punto de venta de heroína y crack.
En el momento del arresto le intervinieron ocho gramos de cocaína y 626 euros en efectivo, además de dos balanzas de precisión.
