Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer herida tras ser atropellada en Teror

La víctima, de 70 años, sufrió un traumatismo craneal al ser arrollada en la entrada del aparcamiento junto a la estación de guaguas del municipio

Ambulancia del SUC

Ambulancia del SUC / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Una mujer de unos 70 años resultó herida de carácter moderado este jueves tras ser atropellada en la entrada del aparcamiento junto a la estación de guaguas de Teror.

El incidente se produjo sobre las 16:50 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del atropello y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a la afectada, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local de Teror intervino en el operativo y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno
  2. Negocio Barcia: la UD Las Palmas asume la compra del central por 1,5 millones y puede hacer caja
  3. La canaria Keyla Suárez, agredida en Gran Vía: “Se rieron de mí y cuestionaron mi identidad”
  4. Y Kirian cumplió su promesa con el niño Elías
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. El llanto por Pepe Vega: «No le conocía un solo enemigo y no recuerdo a nadie decir una sola mala palabra sobre él»
  7. Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
  8. Dani Alves y la tinerfeña Joana Sanz ya están en casa tras haber dado a luz a su primer hijo en común

Una mujer herida tras ser atropellada en Teror

Una mujer herida tras ser atropellada en Teror

Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife

Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife

Golpe a una red de narcotráfico que operaba entre Melilla y Canarias: dos detenidos tras ingerir 55 cápsulas de hachís

Golpe a una red de narcotráfico que operaba entre Melilla y Canarias: dos detenidos tras ingerir 55 cápsulas de hachís

Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria

Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria

Pega un tirón de bolso a una turista un viernes, intenta roba una patineta con una piedra tres días después y es arrestado en Fuerteventura

Pega un tirón de bolso a una turista un viernes, intenta roba una patineta con una piedra tres días después y es arrestado en Fuerteventura

El negocio de una madre y su hijo detenidos en Jinámar: venta de droga y comercio ilegal de medicamentos

El negocio de una madre y su hijo detenidos en Jinámar: venta de droga y comercio ilegal de medicamentos

La Guardia Civil multa a dos personas por navegar sin permiso y poner en riesgo a pasajeros en Corralejo

La Guardia Civil multa a dos personas por navegar sin permiso y poner en riesgo a pasajeros en Corralejo

Un motorista se choca contra una señal de obra en Vecindario

Un motorista se choca contra una señal de obra en Vecindario
Tracking Pixel Contents