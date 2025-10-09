Una mujer herida tras ser atropellada en Teror
La víctima, de 70 años, sufrió un traumatismo craneal al ser arrollada en la entrada del aparcamiento junto a la estación de guaguas del municipio
Una mujer de unos 70 años resultó herida de carácter moderado este jueves tras ser atropellada en la entrada del aparcamiento junto a la estación de guaguas de Teror.
El incidente se produjo sobre las 16:50 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del atropello y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a la afectada, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
La Policía Local de Teror intervino en el operativo y se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
