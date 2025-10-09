Pega un tirón de bolso a una turista un viernes, intenta roba una patineta con una piedra tres días después y es arrestado en Fuerteventura

La Guardia Civil de Puerto del Rosario, en el marco de varios dispositivos preventivos de seguridad ciudadana, ha esclarecido dos robos con violencia —uno consumado y otro en grado de tentativa— ocurridos en Caleta de Fuste, con la detención de dos jóvenes conocidos por su vinculación con la delincuencia habitual en la zona.

Los hechos comenzaron en la madrugada del 26 de septiembre, alrededor de las 03.10 horas, cuando un grupo de turistas regresaba a su complejo hotelero tras abandonar un conocido local de ocio en Caleta de Fuste. En el trayecto fueron interceptados por tres individuos, uno de los cuales intentó arrebatar de un tirón el bolso que una joven portaba al hombro. La resistencia de la víctima frustró inicialmente la acción, aunque la violencia del asaltante no tardó en manifestarse.

Al acudir en su auxilio una amiga, el sospechoso le propinó una violenta zancadilla y un empujón que la derribaron al suelo, momento en el que logró sustraerle un teléfono móvil de alta gama valorado en 770 euros. Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió la fractura del radio de una mano. Tras consumar el robo, el agresor se dio a la fuga acompañado por los otros dos implicados.

Los agentes que se encontraban de servicio preventivo en las inmediaciones —y que habían visualizado momentos antes a los sospechosos— acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a la víctima y recabar información esencial. Con esos datos iniciales, los investigadores lograron posteriormente la plena identificación del presunto autor material, vinculado tanto al asalto consumado como al intento de robo frustrado.

El segundo delito

Tres días más tarde, en torno a las 13.30 horas, una nueva alerta ciudadana condujo a otra intervención policial. En esta ocasión, un viandante denunció que un joven había intentado sustraerle su patineta, valorada en 820 euros, que se hallaba estacionada frente a un comercio de la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales.

Al percatarse de la maniobra, el propietario se enfrentó al asaltante sujetando el vehículo, momento en el que el autor esgrimió una piedra de forma intimidante para obligarle a soltarlo. Ante la negativa, le agredió con el objeto, causándole lesiones leves, para posteriormente darse a la fuga.

La rápida actuación de la patrulla permitió localizarlo apenas quince minutos después en un descampado cercano, donde fue plenamente reconocido por la víctima como responsable del robo con violencia y lesiones. Los agentes procedieron a su inmediata detención, que lo vincula además con los hechos violentos cometidos días antes en Caleta de Fuste.

Los detenidos pasaron a disposición judicial los días 27 y 30 de septiembre en los Juzgados en funciones de Guardia de Puerto del Rosario. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión sin fianza y comunicada de uno de ellos, mientras que el otro quedó en libertad con cargos, a la espera de juicio y con la obligación de firmar en sede judicial.