Hace un agujero en Las Canteras, se entierra hasta el cuello y la marea casi lo mata
El joven, de unos 25 años, quedó atrapado en un hoyo que había cavado junto a su hermano menor cuando la marea empezó a subir
La rápida intervención de los operarios de la Cruz Roja evitó una tragedia difícil de imaginar. Un turista de unos 25 años estuvo a punto de morir este viernes por la tarde en la playa de Las Canteras, tras quedar atrapado en un agujero que él mismo había cavado junto a su hermano pequeño.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas. Ambos comenzaron a excavar un hoyo bastante profundo cerca de la orilla, sin prever el riesgo. El joven decidió meterse dentro y llegó a enterrarse casi hasta el cuello. La marea empezó a subir, y el agua comenzó a cubrirlo, impidiéndole moverse y salir por sus propios medios.
Ante la gravedad de la situación, el equipo de Cruz Roja actuó de inmediato. Cinco efectivos participaron en una operación contrarreloj para liberar al joven, que corría un serio peligro de ahogarse. Afortunadamente, lograron rescatarlo con vida.
