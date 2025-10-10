Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario
El autor aprovechó la oscuridad de la noche y que se encontraban en un lugar poco transitado para robar la cartera a la profesional del volante
Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), tras perpetrar un violento robo a una taxista la noche del pasado 30 de septiembre.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas cuando la profesional del taxi realizaba un servicio solicitado por un pasajero que, al llegar a una calle poco transitada, aprovechó la oscuridad y escasa presencia de personas para cometer el asalto.
Detalles del asalto
Durante el descenso del pasajero en el destino acordado, el detenido se abalanzó sobre la conductora con el objetivo de arrebatarle la cartera. Se produjo un forcejeo durante el cual la taxista sufrió la rotura de sus gafas, lo que dificultó aún más su capacidad de reacción.
La víctima sufrió la rotura de sus gafas durante el forcejeo
El asaltante logró huir rápidamente del lugar con el botín en su poder. La víctima, sin poder pedir ayuda de inmediato debido a lo aislado del sitio, intentó alcanzar al autor, aunque sin éxito.
Detención del sospechoso gracias a las cámaras de seguridad
La investigación se vio facilitada por la existencia de cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo, que permitieron a los agentes visualizar y corroborar los hechos ocurridos.
Con estas pruebas, la Guardia Civil pudo identificar y localizar al presunto autor del robo, que finalmente fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2 de San Bartolomé de Tirajana para la apertura de diligencias.
Recomendaciones de seguridad y prevención
Desde las fuerzas de seguridad se insiste en la importancia de extremar las precauciones durante el desarrollo de servicios en horario nocturno, especialmente en zonas poco concurridas. Se recomienda asimismo dotar los vehículos de sistemas de grabación y comunicación directa con centrales de emergencia para garantizar la protección tanto de usuarios como de conductores.
