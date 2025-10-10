Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario

El autor aprovechó la oscuridad de la noche y que se encontraban en un lugar poco transitado para robar la cartera a la profesional del volante

Atraco a una taxista en Vecindario

Atraco a una taxista en Vecindario

Guardia Civil

La Provincia

La Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), tras perpetrar un violento robo a una taxista la noche del pasado 30 de septiembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas cuando la profesional del taxi realizaba un servicio solicitado por un pasajero que, al llegar a una calle poco transitada, aprovechó la oscuridad y escasa presencia de personas para cometer el asalto.

Detalles del asalto

Durante el descenso del pasajero en el destino acordado, el detenido se abalanzó sobre la conductora con el objetivo de arrebatarle la cartera. Se produjo un forcejeo durante el cual la taxista sufrió la rotura de sus gafas, lo que dificultó aún más su capacidad de reacción.

La víctima sufrió la rotura de sus gafas durante el forcejeo

El asaltante logró huir rápidamente del lugar con el botín en su poder. La víctima, sin poder pedir ayuda de inmediato debido a lo aislado del sitio, intentó alcanzar al autor, aunque sin éxito.

Detención del sospechoso gracias a las cámaras de seguridad

La investigación se vio facilitada por la existencia de cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo, que permitieron a los agentes visualizar y corroborar los hechos ocurridos.

Con estas pruebas, la Guardia Civil pudo identificar y localizar al presunto autor del robo, que finalmente fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº2 de San Bartolomé de Tirajana para la apertura de diligencias.

Noticias relacionadas y más

Recomendaciones de seguridad y prevención

Desde las fuerzas de seguridad se insiste en la importancia de extremar las precauciones durante el desarrollo de servicios en horario nocturno, especialmente en zonas poco concurridas. Se recomienda asimismo dotar los vehículos de sistemas de grabación y comunicación directa con centrales de emergencia para garantizar la protección tanto de usuarios como de conductores.

TEMAS

  1. La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
  2. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  3. Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
  4. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
  7. El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
  8. Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera

Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario

Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario

Nueva imprudencia en las costas de Canarias: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja

Nueva imprudencia en las costas de Canarias: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja

Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

Rescatan a un joven que se cayó por un acantilado en Arucas

Rescatan a un joven que se cayó por un acantilado en Arucas

Sofocado un incendio en un centro de menores en Lanzarote

Sofocado un incendio en un centro de menores en Lanzarote

Accidente y retenciones en la GC-1 el viernes 10 de octubre

Accidente y retenciones en la GC-1 el viernes 10 de octubre

Violó una orden de alejamiento en Zárate y fue detenido tras forzar una vivienda

Violó una orden de alejamiento en Zárate y fue detenido tras forzar una vivienda

Detenido un traficante por cocinar droga y venderla desde su coche en el barrio de Zárate

Detenido un traficante por cocinar droga y venderla desde su coche en el barrio de Zárate
Tracking Pixel Contents