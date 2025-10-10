Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

Los datos hallados en los teléfonos móviles requisados provocaron la detención de una de las cinco personas arrestadas en la operación Incubo

Efectivos de la Policía Canaria con un detenido por agresión sexual.

Efectivos de la Policía Canaria con un detenido por agresión sexual. / La Provincia

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Canaria ha detenido de nuevo a uno de los sospechosos de formar parte de una trama de explotación sexual de menores destapada por la operación 'Incubo' que había quedado en libertad provisional en junio, tras hallar nuevas pruebas que lo incriminan.

Las primeras de las nueve detenciones por esta trama se practicaron en enero por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria -responsable de delitos contra menores-, entre ellas, la de Agustín Alemán Barreto, alias Yino, el principal inculpado en otro caso de prostitución de menores, en '18 Lovas'.

Con la información conseguida en los registros que se realizaron junto a esas cuatro detenciones, la Policía Canaria arrestó en junio a cinco personas más, que quedaron en libertad provisional, aunque sus móviles fueron requisados para analizar su contenido.

Datos encontrados en los móviles

Según ha informado este viernes el cuerpo de seguridad autonómico en un comunicado, de esos móviles se han extraído datos que han derivado en que sea detenida de nuevo una de esas cinco personas.

Y se han practicado otros dos registros: el primero, en la vivienda habitual de ese individuo, y el segundo, en un domicilio familiar donde también pernoctaba.

"En ambas localizaciones, se hallaron nuevas evidencias pendientes de analizar relacionadas con los hechos delictivos. El sujeto ha pasado este viernes a disposición judicial", detalla la Policía Canaria.

Noticias relacionadas y más

Los nueve detenidos por estos hechos, dos de los cuales siguen en prisión preventiva, se enfrentan a cargos por captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas.

TEMAS

  1. La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
  2. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  3. Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
  4. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
  7. El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
  8. Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera

Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario

Detenido un hombre tras un violento robo a una taxista en Vecindario

Nueva imprudencia en las costas de Canarias: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja

Nueva imprudencia en las costas de Canarias: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja

Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

Rescatan a un joven que se cayó por un acantilado en Arucas

Rescatan a un joven que se cayó por un acantilado en Arucas

Sofocado un incendio en un centro de menores en Lanzarote

Sofocado un incendio en un centro de menores en Lanzarote

Accidente y retenciones en la GC-1 el viernes 10 de octubre

Accidente y retenciones en la GC-1 el viernes 10 de octubre

Violó una orden de alejamiento en Zárate y fue detenido tras forzar una vivienda

Violó una orden de alejamiento en Zárate y fue detenido tras forzar una vivienda

Detenido un traficante por cocinar droga y venderla desde su coche en el barrio de Zárate

Detenido un traficante por cocinar droga y venderla desde su coche en el barrio de Zárate
Tracking Pixel Contents