Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio

La Policía Canaria ha detenido de nuevo a uno de los sospechosos de formar parte de una trama de explotación sexual de menores destapada por la operación 'Incubo' que había quedado en libertad provisional en junio, tras hallar nuevas pruebas que lo incriminan.

Las primeras de las nueve detenciones por esta trama se practicaron en enero por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria -responsable de delitos contra menores-, entre ellas, la de Agustín Alemán Barreto, alias Yino, el principal inculpado en otro caso de prostitución de menores, en '18 Lovas'.

Con la información conseguida en los registros que se realizaron junto a esas cuatro detenciones, la Policía Canaria arrestó en junio a cinco personas más, que quedaron en libertad provisional, aunque sus móviles fueron requisados para analizar su contenido.

Datos encontrados en los móviles

Según ha informado este viernes el cuerpo de seguridad autonómico en un comunicado, de esos móviles se han extraído datos que han derivado en que sea detenida de nuevo una de esas cinco personas.

Y se han practicado otros dos registros: el primero, en la vivienda habitual de ese individuo, y el segundo, en un domicilio familiar donde también pernoctaba.

"En ambas localizaciones, se hallaron nuevas evidencias pendientes de analizar relacionadas con los hechos delictivos. El sujeto ha pasado este viernes a disposición judicial", detalla la Policía Canaria.

Los nueve detenidos por estos hechos, dos de los cuales siguen en prisión preventiva, se enfrentan a cargos por captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas.