Detenido otra vez un sospechoso de prostituir a menores en Canarias tras haber quedado en libertad en junio
Los datos hallados en los teléfonos móviles requisados provocaron la detención de una de las cinco personas arrestadas en la operación Incubo
La Policía Canaria ha detenido de nuevo a uno de los sospechosos de formar parte de una trama de explotación sexual de menores destapada por la operación 'Incubo' que había quedado en libertad provisional en junio, tras hallar nuevas pruebas que lo incriminan.
Las primeras de las nueve detenciones por esta trama se practicaron en enero por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria -responsable de delitos contra menores-, entre ellas, la de Agustín Alemán Barreto, alias Yino, el principal inculpado en otro caso de prostitución de menores, en '18 Lovas'.
Con la información conseguida en los registros que se realizaron junto a esas cuatro detenciones, la Policía Canaria arrestó en junio a cinco personas más, que quedaron en libertad provisional, aunque sus móviles fueron requisados para analizar su contenido.
Datos encontrados en los móviles
Según ha informado este viernes el cuerpo de seguridad autonómico en un comunicado, de esos móviles se han extraído datos que han derivado en que sea detenida de nuevo una de esas cinco personas.
Y se han practicado otros dos registros: el primero, en la vivienda habitual de ese individuo, y el segundo, en un domicilio familiar donde también pernoctaba.
"En ambas localizaciones, se hallaron nuevas evidencias pendientes de analizar relacionadas con los hechos delictivos. El sujeto ha pasado este viernes a disposición judicial", detalla la Policía Canaria.
Los nueve detenidos por estos hechos, dos de los cuales siguen en prisión preventiva, se enfrentan a cargos por captación de menores para la explotación sexual, inducción a la prostitución y tráfico de drogas.
- La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
- La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
- Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
- El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera