Rescatan a un joven que se cayó por un acantilado en Arucas
Un helicóptero de Salvamento Marítimo trasladó al varón, de 23 años, tras precipitarse por una zona cercana a El Puertillo
Un varón de 23 años tuvo que ser rescatado en la tarde del jueves 9 de octubre tras caer en un acantilado cercano a la playa de El Puertillo, en el municipio grancanario de Arucas.
El incidente, que se produjo en torno a las 20:00 horas, movilizó de inmediato a diversos servicios de emergencia tras recibirse una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2 Canarias) del Gobierno de Canarias.
Tras analizar la situación y valorar la dificultad del terreno, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria solicitó la intervención del helicóptero de Salvamento Marítimo, dada la complejidad para acceder a la zona por tierra.
Evacuación al Hospital Doctor Negrín
El equipo aéreo logró sacar al herido de la base del acantilado y lo trasladó hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Posteriormente, el paciente fue atendido por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que procedió a su traslado en ambulancia al servicio de urgencias del propio centro hospitalario. Según la valoración inicial facilitada por el SUC, el joven presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado.
Coordinación entre equipos y prevención
En el operativo participaron, además del SUC y Salvamento Marítimo, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local de Arucas, que colaboraron para facilitar la evacuación y la coordinación del dispositivo.
