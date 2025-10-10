Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofocado un incendio en un centro de menores en Lanzarote

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en Mácher, en el municipio de Tías, tras arder un sillón

Incendio en un centro de menores en Mácher (municipio de Tías), en Lanzarote.

Incendio en un centro de menores en Mácher (municipio de Tías), en Lanzarote.

La Provincia

Arrecife

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron alrededor de las 22.00 horas del pasado jueves, 9 de octubre, tras recibir una alerta del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias sobre un incendio producido en un centro de menores situado en Camino el Volcán I, en Mácher, en el municipio lanzaroteño de Tías.

De inmediato, el personal procedió a evacuar a todos los trabajadores y menores, situándolos en el exterior del edificio para garantizar su seguridad. Afortunadamente, no hubo heridos.

El fuego afectó a un sillón ubicado en una de las estancias.

El personal del centro apagó el incendio

A la llegada de los equipos de emergencia y de la Guardia Civil, se comprobó que el incendio ya había sido extinguido mediante extintores de polvo, usados por los propios educadores y con la colaboración de uno de los menores.

Tras revisar las instalaciones, se verificó la inexistencia de riesgo de reactivación del fuego, aunque por precaución se establecieron restricciones de acceso a ciertas zonas del centro.

