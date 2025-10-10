Violó una orden de alejamiento en Zárate y fue detenido tras forzar una vivienda
El hombre forzó la puerta de la vivienda durante la noche y fue localizado tras una búsqueda por la zona. La víctima contaba con una medida de protección activa
La tranquilidad nocturna del barrio de Zárate se vio interrumpida cuando un hombre intentó acceder por la fuerza a una vivienda donde residía una persona protegida por una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron durante la noche, y la rápida actuación de la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria permitió localizar y detener al sospechoso poco después de que se diera a la fuga tras forzar la puerta del domicilio.
Al ser interceptado, los agentes confirmaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor contra la persona que vivía en la casa, lo que convierte su conducta en un delito de quebrantamiento de medida judicial. La Policía Local procedió de inmediato a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
El intento de entrada, un indicio claro de reincidencia
El hombre no solo vulneró una restricción legal, sino que lo hizo con un comportamiento que podría indicar una intención de agresión o intimidación, elevando la gravedad de los hechos. Aunque no logró acceder finalmente al interior de la vivienda, el simple acto de forzar la entrada ya constituye un delito de allanamiento, que se agrava por el incumplimiento de la orden de alejamiento.
