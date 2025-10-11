Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agresión en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre hiere a su vecino tras una riña en Guanarteme

La Policía Nacional busca al atacante, que se dio a la fuga pero ya está identificado

Fachada del edificio Astoria, ubicado en la calle Pelayo, en Guanarteme

Fachada del edificio Astoria, ubicado en la calle Pelayo, en Guanarteme / José Carlos Guerra

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional investiga una agresión ocurrida este sábado por la mañana, en torno a las 12.30 horas, en un inmueble de Las Palmas de Gran Canaria que se ha saldado con un hombre herido y otro huido y buscado por los agentes.

Fue una vecina la que, pasado el mediodía, dio la voz de alarma al 091 y al 112 tras escuchar gritos y amenazas entre dos de los residentes del edificio Astoria, ubicado en la calle Pelayo.

Al enclave acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron a la víctima, un hombre que presenta una herida incisa en un ojo (se desconoce, por el momento, con qué objeto fue atacado) y que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Operación antidroga en el edificio Astoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo

Operación antidroga en el edificio Astoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo / La Provincia

Investigación

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que la agresión se cometió tras una pelea vecinal entre atacante y herido por problemas en la convivencia. El autor se dio a la fuga tras herir a su vecino, pero está ya identificado. Los agentes, en el momento de escribir estas líneas, lo buscan por un presunto delito de lesiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  2. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  3. Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra
  4. La Lotería Nacional toca en Canarias
  5. Hace un agujero en Las Canteras, se entierra hasta el cuello y la marea casi lo mata
  6. El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria
  7. Paseo del Guiniguada: Las estatuas de las cuatro estaciones serán el epicentro del nuevo barranco
  8. El TSJC absuelve a un estafador inmobiliario porque el comprador no guardó ninguna cautela

Detenido en Arrecife por incendiar dos vehículos en un caso vinculado con la violencia de género

Detenido en Arrecife por incendiar dos vehículos en un caso vinculado con la violencia de género

Agresión en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre hiere a su vecino tras una riña en Guanarteme

Agresión en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre hiere a su vecino tras una riña en Guanarteme

Un joven se inventa un falso secuestro tras cinco días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Un joven se inventa un falso secuestro tras cinco días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista fallece tras colisionar con un vehículo en Firgas

Un motorista fallece tras colisionar con un vehículo en Firgas

Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle deportivo de Arrecife

Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle deportivo de Arrecife

Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra

Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra

Detenido un joven tras amenazar al dueño de un local y a la Policía en Tamaraceite: "Te mato, te rompo la cara"

Detenido un joven tras amenazar al dueño de un local y a la Policía en Tamaraceite: "Te mato, te rompo la cara"

El detenido por prostituir a adolescentes tuteladas guardaba en su móvil vídeos sexuales con una menor inconsciente

El detenido por prostituir a adolescentes tuteladas guardaba en su móvil vídeos sexuales con una menor inconsciente
Tracking Pixel Contents