Agresión en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre hiere a su vecino tras una riña en Guanarteme
La Policía Nacional busca al atacante, que se dio a la fuga pero ya está identificado
La Policía Nacional investiga una agresión ocurrida este sábado por la mañana, en torno a las 12.30 horas, en un inmueble de Las Palmas de Gran Canaria que se ha saldado con un hombre herido y otro huido y buscado por los agentes.
Fue una vecina la que, pasado el mediodía, dio la voz de alarma al 091 y al 112 tras escuchar gritos y amenazas entre dos de los residentes del edificio Astoria, ubicado en la calle Pelayo.
Al enclave acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron a la víctima, un hombre que presenta una herida incisa en un ojo (se desconoce, por el momento, con qué objeto fue atacado) y que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.
Investigación
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que la agresión se cometió tras una pelea vecinal entre atacante y herido por problemas en la convivencia. El autor se dio a la fuga tras herir a su vecino, pero está ya identificado. Los agentes, en el momento de escribir estas líneas, lo buscan por un presunto delito de lesiones.
