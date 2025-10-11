Dos agresiones en 14 horas: la Policía busca al joven que apuñaló a un amigo de su ex y a un hombre que atacó a su vecino

Solo catorce horas pasaron entre un ataque y otro. La Policía Nacional investiga dos agresiones cometidas entre la noche del viernes y el mediodía de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. La primera tuvo lugar en la plaza de Manuel Becerra, donde un joven de 26 años recibió al menos media decena de puñaladas por parte de otro que se dio a la fuga en un turismo tras un ataque de celos. La segunda ocurrió entre las paredes del edificio Astoria de Guanarteme: un vecino atacó a otro en un ojo con un objeto punzante. También huyó. La Policía Nacional tiene a ambos identificados y estrecha el cerco para darles caza.

Eran las 22.30 horas del viernes cuando un turismo se detuvo en la calle Juan Rejón, en la confluencia con la plaza Manuel Becerra. Del coche se bajó un individuo —al que la Policía Nacional ya ha puesto nombre— que fue directo a por otro, quien estaba en compañía de su expareja [la del agresor]. Le asestó al menos media decena de puñaladas en tórax y abdomen, al parecer, en un ataque motivado por los celos. La víctima, en un primer momento, dijo no conocerlo, pero su acompañante lo reconoció.

Tras la agresión y dejarlo malherido en la acera, el autor se dio a la fuga en un coche, como avanzó este diario. En el enclave se personaron agentes de la Policía Local y de las brigadas de Policía Científica y Judicial de la Policía Nacional, que han asumido el caso. Al tiempo que los sanitarios estabilizaron al herido y lo trasladaron en estado grave al Hospital Doctor Negrín, donde se recupera, los agentes realizaron una inspección ocular de la zona y tomaron declaración a testigos. Al cierre de esta edición, la investigación se encuentra abierta y los agentes buscan al autor de las puñaladas quien, una vez sea localizado, será detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Menos de un día después, a las 12.30 horas de este sábado, los teléfonos del 091 y del 112 volvieron a sonar por otra agresión, esta vez, en el interior del edificio Astoria, ubicado en la calle Pelayo. Fue una vecina la que pidió ayuda a los servicios de emergencias al escuchar gritos y amenazas entre dos residentes.

Al inmueble acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron a la víctima, un hombre que presenta una herida incisa en un ojo y que tuvo que ser trasladado también al Doctor Negrín. Por el momento, se desconoce con qué objeto fue golpeado, aunque su estado no reviste gravedad.

La Policía Nacional ha asumido las pesquisas del suceso. La principal hipótesis indica que una pelea vecinal entre atacante y herido por problemas derivados de la convivencia en el edificio terminó en el ataque. El autor abandonó el bloque, pero está ya identificado. Está acusado de un presunto delito de lesiones.