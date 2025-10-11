Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle deportivo de Arrecife
El cadáver del varón, de 63 años, fue hallado flotando en el agua en la mañana de este sábado y los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento
El cuerpo de un hombre de 63 años apareció sin vida en la mañana de este sábado, 11 de octubre, en el puerto deportivo Marina Lanzarote, en Arrecife. El Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando de la presencia de una persona que no respondía a estímulos y flotaba en el agua, cerca de uno de los pantalanes del muelle.
La alerta, recibida a las 8:54 horas, permitió la activación de un protocolo de actuación urgente. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada al lugar de los hechos, mientras que efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios colaboraron en las labores de intervención y rescate.
Al llegar, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del varón, de nacionalidad española y residente, señalan fuentes de la Policía Nacional.
Investigación y diligencias policiales
La Policía Nacional se encarga de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policia Científica y de Policia Judicial, que lleva la investigación.
Aparentemente, indican desde la Policía Nacional, "no parece que el fallecimiento haya sido por muerte violenta". No obstante, "no se descarta cualquier línea de investigacion". La autopsia determinará las causas de la muerte y arrojará "más claridad a lo sucedido".
