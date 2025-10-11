Detenido en Arrecife por incendiar dos vehículos en un caso vinculado con la violencia de género
El suceso tuvo lugar el sábado 4 de octubre en una calle del barrio capitalino de Titerroy y el autor del incidente fue detenido a las pocas horas de que ocurrieran los hechos
Agentes de la Policía Local de Arrecife detuvieron el pasado sábado, 4 de octubre, a un hombre como presunto autor del incendio de dos vehículos en una calle del barrio de Titerroy. La intervención policial tuvo lugar a primera hora de la mañana de esa misma jornada, tras recibirse una alerta ciudadana por un fuego que afectaba a varios coches.
Cuando los agentes llegaron al lugar, el incendio ya había sido sofocado por los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. En la zona afectada se encontraron restos de materiales inflamables que apuntaban claramente a una acción intencionada.
Los indicios recogidos en el lugar confirmaban que se había utilizado material combustible para provocar el incendio y dañar los vehículos.
Colaboración policial
Gracias a las primeras pesquisas realizadas por la Policía Local, junto con la colaboración ciudadana y el apoyo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, se pudo establecer que este acto vandálico no era un hecho aislado, sino que estaba directamente relacionado con un caso de violencia de género.
El presunto autor fue localizado una hora después, a aproximadamente un kilómetro del lugar del suceso. La Policía Local procedió a su detención inmediata y lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.
Valoración del alcalde
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien también tiene responsabilidades directas sobre la Policía Local, valoró positivamente la actuación de los agentes. En sus declaraciones, agradeció la labor policial que permitió esclarecer rápidamente el suceso y resaltó la importancia de investigar con rigor todos los episodios delictivos que afectan a la ciudad.
De León recordó reitera que los ciudadanos deben conocer que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entre ellos la Policía de Arrecife, "siempre investigan delitos, entre ellos, los episodios de incendios provocados que se están registrando en puntos de la isla, varios de ellos en la ciudad. La investigación y las pruebas policiales han permitido poner a disposición judicial a varios de sus autores y la decisión de los jueces y magistrados determinan su ingreso en prisión, o su puesta en libertad, con o sin cargos".
La violencia de género es un problema estructural que afecta a miles de personas en España. En situaciones de emergencia, cualquier persona puede llamar al 016, un número gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura telefónica.
