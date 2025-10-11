Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un joven tras amenazar al dueño de un local y a la Policía en Tamaraceite: "Te mato, te rompo la cara"

Un joven increpa con una botella de cristal al dueño de un local en Tamaraceite e insulta a los agentes cuando iban a arrestarlo

Lugar de los hechos

Lugar de los hechos / Google Maps

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

«Te mato, te rompo la cara». Un joven de 22 años fue detenido el jueves a mediodía tras amenazar al dueño de un local de Tamaraceite con una botella de cristal y, posteriormente, insultar a la Policía.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 12 horas en la calle Betania de Lomo Los Frailes, cuando la sala del 092 de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria recibió una llamada alertando de que tres jóvenes estaban alterando el orden público. A la zona acudieron de inmediato patrullas del UE-GOIA y una de la Policía Nacional.

Al percatarse de la llegada, los tres individuos intentaron huir a la carrera, pero fueron interceptados. Uno de los implicados acababa de amenazar de muerte al dueño de una peluquería, al que no conocía. «Te mato», le dijo con una botella de cristal en la mano: «Te rompo la cara». Sus dos amigos lo jaleaban.

Tras esto, lanzaron fruta contra la entrada de una sucursal bancaria, hasta el punto de que la directora tuvo que cerrar las puertas al estar los jóvenes fuera de sí.

La Policía Local detuvo al sujeto, español, que amenazó al empresario y, en el momento del arresto, insultó a los agentes. «Me sudáis la polla, hijos de puta, maricones de mierda», les gritó, sin querer introducirse en el coche patrulla. Los agentes lograron reducirlo y quedó detenido por amenazas graves, resistencia y desobediencia a la autoridad. Sus dos compinches están acusados de alteración del orden público.

