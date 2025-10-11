Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra

Un joven se encuentra herido de gravedad tras recibir, al menos, media decena de puñaladas este viernes por la noche en el entorno de la plaza Manuel Becerra, en la zona Puerto de Las Palmas. La víctima, de unos 30 años, presenta heridas incisas en tórax y abdomen.

La agresión tuvo lugar al filo de las 22.30 horas, entre la calle la Naval y Juan Rejón, a solo unos metros de la Comisaría de Distrito Las Palmas Norte de la Policía Nacional. Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, al afectado lo atacó otro joven que se bajó de un vehículo y fue directo hacia él con un cuchillo. Tras el ataque, habría huido del lugar. No se descarta que participase otro compinche en la agresión.

La víctima quedó tendida en el suelo, malherida, y lo único que alcanzó a decir era que no conocía al sujeto que lo apuñaló.

A la zona acudieron de inmediato agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional —que se ha hecho cargo de la investigación— y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que intentaron estabilizarlo y salvarle la vida. En el momento de escribir estas líneas, se encontraba en estado muy grave.

La Policía revisa ya las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona para tratar de localizar al autor o autores del acuchillamiento y descubrir el móvil del ataque.