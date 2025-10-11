Un joven se inventa un falso secuestro tras cinco días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha logrado resolver en Las Palmas de Gran Canaria un caso de desaparición que resultó ser una simulación de delito.

Este suceso comenzó a desarrollarse a principios de septiembre de 2025, cuando familiares y allegados de un joven de 20 años formalizaron una denuncia ante las autoridades tras perder contacto con él el día 30 de agosto.

Inicio de la investigación: alerta social y recursos movilizados

La desaparición del joven generó inquietud tanto en su entorno como en la opinión pública, ya que la búsqueda fue ampliamente difundida en redes sociales y diferentes plataformas.

La denuncia interpuesta el 3 de septiembre activó el protocolo habitual de búsqueda y localización de personas desaparecidas, movilizando numerosos recursos policiales y generando gran preocupación en la comunidad.

Declaración contradictoria: supuesta detención ilegal

Un día después de la denuncia, el 4 de septiembre, el propio joven se presentó ante la Policía Nacional y contó a los agentes que había sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en el barrio de La Isleta.

Durante este tiempo, relató, permaneció retenido en una vivienda y señaló a tres supuestos responsables, asegurando incluso haber sufrido el robo de una pulsera durante su supuesto cautiverio. Estos hechos supusieron una línea de investigación prioritaria por la gravedad de las acusaciones.

Investigación policial

Los agentes encargados del caso tomaron declaración tanto al joven como a testigos cercanos que pudieron aportar información sobre su paradero anterior y posterior a la fecha de la desaparición denunciada.

El análisis de pruebas, testimonios y otros indicios objetivos permitió a los investigadores descartar la versión expuesta por el joven. Finalmente, se constató que en realidad no existió secuestro ni retención alguna: el joven se había ausentado voluntariamente, permaneciendo esos días en el domicilio de una conocida.

Simulación de delito: consecuencias legales

El 30 de septiembre, con la investigación ya concluida, la Policía citó al joven en dependencias policiales, donde se le tomó declaración en calidad de investigado por un presunto delito de simulación de delito, y las actuaciones se remitieron a la autoridad judicial correspondiente para valorar los hechos y adoptar las medidas pertinentes.

La Policía Nacional recuerda que presentar denuncias falsas supone un grave problema: consume valiosos recursos de investigación, puede crear alarma social y conlleva responsabilidades penales y civiles.

La presentación de hechos falsos ante la policía está tipificada en el Código Penal como delito; una práctica que, según subrayan las fuerzas de seguridad, debe evitarse a toda costa por sus repercusiones legales y sociales.