Un motorista fallece tras colisionar con un vehículo en Firgas

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al varón, que había quedado atrapado bajo el utilitario

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La tarde del viernes 10 de octubre de 2025 estuvo marcada por un trágico accidente de tráfico en la vía GC-300, en el municipio de Firgas, Gran Canaria. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, a las 19:42 horas se recibía una alerta que comunicaba la colisión entre un motociclista y otro vehículo, requiriendo asistencia sanitaria urgente en el lugar de los hechos.

El Cecoes 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios, desplazando hasta el lugar varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC): de soporte vital básico, sanitarizada y medicalizada.

También intervinieron los efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, que tuvieron que liberar al motorista, quien había quedado atrapado bajo el vehículo tras el impacto.

Confirmación del fallecimiento

El equipo sanitario del SUC valoró al herido, pero únicamente pudo confirmar el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas, las cuales resultaron incompatibles con la vida.

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias pertinentes y del levantamiento del atestado para el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

