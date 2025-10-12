Emergencias
Fin de semana negro en las carreteras canarias: dos fallecidos en accidentes de tráfico en Gran Canaria y Fuerteventura
Un motorista perdió la vida en Firgas el viernes y un conductor murió este sábado tras chocar contra una guagua en Tuineje. Además, tres jóvenes resultaron heridos en Puerto de la Cruz
Dos conductores fallecieron en los últimos dos días en accidentes de tráfico registrados en Gran Canaria y Fuerteventura. El primero de ellos tuvo lugar en el municipio de Firgas, el viernes, a las 19.40 horas. Un motorista perdió la vida en la GC-300 al colisionar contra un vehículo.
A la zona acudieron de inmediato Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que liberaron a la víctima de los bajos del vehículo donde quedó atrapada; personal del SUC, que solo pudo confirmar el fallecimiento.
Agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro.
Accidente en Tuineje
El segundo accidente fue a las 6 de la mañana del sábado en el municipio de Tuineje. El conductor de un turismo, de 39 años, falleció en la colisión frontal contra una guagua en la carretera FV-20.
Cuando los sanitarios del SUC llegaron, no pudieron hacer nada por la vida del conductor del turismo, y tan solo certificaron el deceso. El chófer de la guagua recibió asistencia por diversas lesiones que, en principio, no revisten gravedad.
Lo trasladaron al Hospital General de Fuerteventura. La Guardia Civil investiga el accidente.
Tres jóvenes heridos en un túnel de Puerto de La Cruz
Durante la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, se produjo un accidente de tráfico en la TF-31, a la altura del túnel de Martiánez, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La colisión lateral de un vehículo contra una de las paredes del túnel dejó tres jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad.
A las 02:36 horas, el Cecoes recibió una alerta sobre el siniestro. Según el aviso, el turismo había impactado contra la estructura del túnel y sus ocupantes requerían asistencia sanitaria urgente.
De inmediato, se activaron varios recursos de emergencias:
- Servicio de Urgencias Canario (SUC): con una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico
- Bomberos de Tenerife, para rescatar a dos de los ocupantes atrapados
- Policía Local, encargada de regular el tráfico y realizar el atestado
- Servicio de conservación de carreteras, para garantizar la seguridad en la vía
Valoración de los heridos
Los sanitarios del SUC valoraron y asistieron a los tres ocupantes del vehículo. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Un hombre de 22 años, con un traumatismo craneal grave, evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias; una mujer de 20 años, con un traumatismo de cadera moderado, llevada al mismo centro en ambulancia de soporte vital básico: y un hombre de 21 años, con dolor cervical leve (cervicalgia), trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Intervención de los bomberos y tráfico afectado
Los bomberos tuvieron que emplear herramientas de excarcelación para liberar a dos de los afectados que habían quedado atrapados en el interior del vehículo. La Policía Local de Puerto de la Cruz asumió el control del tráfico en la zona y elaboró el correspondiente informe del accidente.
La vía quedó parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de asistencia, rescate y limpieza, aunque no se ha informado de cortes prolongados.
