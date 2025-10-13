Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Un nuevo accidente en la autopista del sur de la isla de Gran Canaria (GC-1) ha vuelto a colapsar la vía. En esta ocasión las retenciones se han producido en sentido norte (en dirección a Las Palmas de Gran Canaria), tras la colisión con cuatro vehículos implicados a la altura del Cruce de Melenera, en el municipio de Telde, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Las colas son kilómetricas y hay conductores que llevan más de media hora en el atasco.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha trasladado a tres heridos de carácter leve hasta un centro sanitario, según el Cecoes.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras de Gran Canaria intervienen en el lugar.

Habrá ampliación.